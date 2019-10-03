Fenerbahçe beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko 'ya, geçen sezon Anadolu Efes maçında yaşanan olaylar nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:"Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes 2018-2019 Playoff final serisinde almış olduğu kararlar neticesinde, takımımızın aşağıda belirtilen maçları seyircisiz oynamasına karar verilmiştir. Sezonun ilk haftasında oynanan İTÜ Basketbol müsabakasıyla başlayan bu uygulama, aşağıda belirtilen karşılaşmalar için de devam edecektir:2. hafta – 6 Ekim Pazar 20.00: Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol (Yalnızca misafir takım tribünü için satış yapılacak ve yalnızca misafir takım taraftarlarına bu bölümde maçı takip etme izni verilecektir.)3. hafta – 12 Ekim Cumartesi 20.00: Türk Telekom - Fenerbahçe Beko (Taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır.)8. hafta – 17 Kasım Pazar 15.15: Tofaş - Fenerbahçe Beko (Taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır.)10. hafta – 1 Aralık Pazar 17.30: Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko (Taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır.)12. hafta – 14 Aralık Cumartesi 17.30: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır.)

Önemli notlar:

Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol mücadelesinde yalnızca deplasman tribünü (419-420-421 bloklar) için bilet satışı yapılacaktır. Misafir takım seyircileri için ayrılan bu bölgeye her taraftar misafir takım formaları ile girebilecek, farklı takım forması giymiş taraftarlar görülmesi durumunda dışarı çıkartılacaktır.

Fenerbahçe Beko'nun yukarıda belirtilen deplasman maçlarında, ev sahibi seyirciler için ayrılan bölgeye her taraftar ev sahibi takım formaları ile girebilecek, farklı takım forması giymiş taraftarlar görülmesi durumunda dışarı çıkartılacaktır.

-Takımımızın seyircisiz oynaması gereken deplasman müsabakaları hesaplanırken, misafir takım seyircisinin alınmadığı Galatasaray Doğa Sigorta – Fenerbahçe Beko mücadelesi dikkate alınmamaktadır."



