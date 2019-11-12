Haberler » Spor » Fenerbahçe Beko'ya taraftarlardan moral ziyareti - Spor

Fenerbahçe Beko'ya taraftarlardan moral ziyareti

Turkish Airlines Euroleague ve ING Basketbol Ligi'nde art arda önemli maçlara çıkacak olan Fenerbahçe Beko'da taraftarlar destek olmak amacıyla takımı ziyaret etti.

12.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:55Fenerbahçe Beko'ya taraftarlardan moral ziyareti

Turkish Airlines Euroleague ve ING Ligi'nde art arda önemli maçlara çıkacak olan 'da taraftarlar destek olmak amacıyla takımı ziyaret etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 8'inci haftasında konuk olacağı CSKA Moskova maçının hazırlıklarına Ülker ve Etkinlik Salonu'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, Başkan Vekili Semih Özsoy'un da yer aldığı organizasyonda Başantrenör Zeljko Obradovic ve basketbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve hediyelerini takdim etme fırsatı buldu.

Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



Fenerbahçe, basketbol, Beko, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:52 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
00:28 Dusko Ivanovic: Çok önemli bir galibiyet aldık
00:04 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
23:58 Teksüt Bandırma deplasmanda güldü
23:55 Fenerbahçe Beko'ya taraftarlardan moral ziyareti
18:14 Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
17:48 Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
17:10 Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı
16:35 Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı
15:33 Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 01:11:18