Fenerbahçe Beko yarı finalde

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüderFENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 5, Sinan Güler 15, Guduric 16, Sloukas 13, Kalinic 22, Ahmet Düverioğlu 8, Egehan Arna 5, Melli 4, Barış Hersek, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem SancaklıTÜRK TELEKOM: Campbell 12, Redding 6, Yunus Emre Sonsırma 5, Stimac 14, Kaya Peker 4, Ender Arslan 8, Landesberg 8, Polat Kaya 2, Gabriel, Metin Türen, Nusret Yıldırım,1'İNCİ PERİYOT: 22-17DEVRE: 46-313'ÜNCÜ PERİYOT: 63-445 FAULLE ÇIKAN: 35.14 Redding (Türk Telekom), 37.17 Melli (Fenerbahçe Beko)Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, evinde Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükselerek TOFAŞ'ın rakibi oldu.

Kaynak: DHA