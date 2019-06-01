Fenerbahçe, Benficalı Fejsa'nın transferini bitirdi

Sırp basını önümüzdeki hafta Fejsa'nın Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanacağını yazdı ve yıldız futbolcunun Benfica'dan kesin olarak ayrılacağını duyurdu.

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Fejsa ile anlaştığını duyuran Sırp basını, 30 yaşındaki futbolcunun 6 yıl sonra Benfica'ya veda ettiğini yazdı. MozzartSport; Fejsa'nın Fenerbahçe ile 3 yıllığına karlı bir anlaşma yaptığını da belirtti.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Fejsa, teknik heyetle görüşerek daha fazla oynamak istediği bir kulübe gitmek istediğini, bu nedenle F.Bahçe'nin teklifini kabul ettiğini söyledi. Öte yandan F.Bahçe'nin Fejsa için Benfica'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. 30 yaşındaki ön libero, sert futbolu ve savunma yönüyle ön plana çıkıyor. Kanarya'da mukavelesi bitecek çok sayıda oyuncu olduğu için her bölgeye takviye yapılacak.