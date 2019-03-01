Fenerbahçe Beraberliği, Beşiktaş'ın Uzakdoğu Projesine Sekte Vurdu!

Özellikle Çin ve Japon pazarına açılmak isteyen Beşiktaş, yaz döneminde düzenlenecek olan Uluslararası Şampiyonlar Ligi Turnuvasına katılmanın planlarını yapıyordu. Ancak turnuvaya katılmak için istenen en önemli şart, kulüplerin kendi liglerinde şampiyon olması.

BEŞİKTAŞ, AJAX'IN GENÇ STOPERİNİN PEŞİNDE

Beşiktaş, son Fenerbahçe beraberliği ile şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşınca, turnuvaya katılma şansını da riske attı. Öte yandan siyah-beyazlılar, Ajax'ın alt yapısında yer alan 16 yaşındaki stoper Nuri Emre Akşit'i transfer etmek için devreye girdi.

(Star)