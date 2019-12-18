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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

18.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:15Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'ın
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe- derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak hakemler açıklandı. 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı duyuruldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak.
Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıkladığı haftanın hakemleri şu şekilde:
20 Aralık Cuma
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21 Aralık Cumartesi
15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat
22 Aralık Pazar
14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazartesi
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek
(İHA)

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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