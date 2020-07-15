Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 33. haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dolayısıyla sahada toplanan sarı-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile poz verdi.

Antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışmaları yapan Fenerbahçeli futbolcular, ardından sahaya geçti ve 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL