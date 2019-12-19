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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

19.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:54 Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan İstanbulspor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme idmanı yaptı.
Diğer futbolcular ise antrenmanda koordinasyonun ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.
İdman dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc kendi programları dahilinde çalışırken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisi devam etti.
Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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