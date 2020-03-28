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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

İspanyol takımlarından Real Betis, 4 efsane futbolcusunu belirleyerek Beşiktaş'ın da olduğu 4 takıma meydan okudu. Beşiktaş Kulübü de 4 efsane oyuncusunu sayarak Fenerbahçe'ye meydan okudu. Fenerbahçe de kısa süre içinde bu meydan okumayı kabul etti.

28.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:54

Koronavirüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. İspanya 'nın Real Betis Kulübü; Beşiktaş , Nacional, Palmeiras ve Napoli'yi etiketleyerek 4 efsanesini saymasını istedi. Beşiktaş bu meydan okumaya kısa sürede yanıt verdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

BEŞİKTAŞ EFSANESİ SERGEN YALÇIN

Siyah-beyazlı takım, 4 efsane ismini Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson olarak belirledi. Beşiktaş'ın meydan okuduğu takımlar ise Fenerbahçe , Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

FENERBAHÇE DÜNYA DEVLERİNE MEYDAN OKUDU

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul ederek Sheffield United, Barcelona, Bayern Münih ve Fiorentina'ya meydan okudu. İşte Fenerbahçe'nin 4 efsanesi: Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza, Toni Schumacher.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın meydan okumasını kabul etti!
Etiketler: Real Betis, Fenerbahçe, Beşiktaş, İspanya, Spor

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Süperlig ekibi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

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