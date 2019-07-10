10.07.2019 00:11
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Fenerbahçe, Boluspor maçı için değerlendirme toplantısı yaptı

Fenerbahçe, Boluspor maçı için değerlendirme toplantısı yaptı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Boluspor maçının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Boluspor maçının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, kampın son gününde 13 Temmuz Cumartesi günü Boluspor ile Topuk Yaylası'nda hazırlık karşılaşması oynayacak. Mücadele öncesinde yapılan toplantıya; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzce Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ve Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu katıldı. Yapılan toplantıda karşılaşma için alınacak güvenlik önlemleri kararlaştırıldı. Daha sonra bir araya gelen heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kaynak: DHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Kaynaşlı, Boluspor, Spor

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