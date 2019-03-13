Fenerbahçe, Brann Forması Giyen Mikail Maden'i Transfer Etti

Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle birlikte Damien Comolli ile altyapıya da el atan ve birçok genç oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin son hamlesi Norveç'ten oldu. Altyapıda David Badia ile birlikte atak yapan sarı-lacivertliler, Norveç'in Brann takımından 17 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Mikail Maden'i altyapıya kazandırdı.

"HER ŞEYİ MİKAİL BAŞARDI"

Mikail'in babası Nihat Maden, "Bu bizi gururlandırıyor. Gerçekten çok güzel bir olay. Her şeyi başaran Mikail, biz sadece ona destek olduk" diye konuştu. Öte yandan baba Maden, fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve oğlunun da favori takımının Fenerbahçe olduğunu söyledi. Annesi Norveçli olan 17 yaşındaki oyuncu, Brann altyapısında yetişti ve henüz A takımda süre alamadı. Orta sahada görev alan genç oyuncu, Norveç U16 ve U17 takımında 14 kez forma şansı buldu.

(Sporx)