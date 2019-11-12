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Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

12.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:02Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, gözünden operasyon geçiren teknik direktör Ersun Yanal'ın katılmadığı, takımın yardımcı antrenör Volkan Kazak yönetiminde çalıştığı belirtildi.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmana, 19 yaş altı takımından 5 oyuncunun alındığı aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin idmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ile çift kale maç yaptığı kaydedildi.
Max Kruse ve Luiz Gustavo'nun özel program dahilinde çalıştığı, Adil Rami'nin ise takımla antrenman yaptığı duyuruldu.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Hematoloji Bölümünde tedavi gören çocukların idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldiği, oyuncuların hematoloji hastalıklarına dikkati çekmek amacıyla sağlık maskesi takarak, üstünde "Hayallerimize sen de destek ol" yazısının olduğu pankartı açtığı bildirildi. Yaptıkları resimleri futbolculara takdim eden çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildiği ifade edildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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