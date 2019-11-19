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Fenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

19.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:52Fenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Defans-hücum varyasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Max Kruse ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalıştı ve takımla birlikte antrenmanda yer almadılar. Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç takıma katılarak antrenmanın tamamında yer aldılar. Zanka, Dirar, Zajc, Isla, Rodrigues, Altay ve Ferdi ise milli takımdan henüz dönmediler.

Sarı lacivertliler, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.



Can Bartu Tesisleri, Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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