Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Bursa hazırlık maçı canlı izle

Fenerbahçe, hazırlık kapmasında bu sefer Bursaspor'un konuğu oluyor. Taraftarların ise merak ettiği maç hangi kanaldan yayınlanacak oluyor. Çünkü Boluspor ile yapılan hazırlık maçı FBTV ya da Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanmamıştı. Fakat Fenerbahçe resmi sitesinden müjde geldi. 18.30'da başlayacak maçın hangi kanalda yayınlanacağını açıklandı.

FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Bursaspor hazırlık maçı 19 Temmuz Cuma günü oynanacak. Saat 18.30'da başlayacak hazırlık maçı FBTV ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ BİLET FİYATLARI

Bursa Atatürk Stadı'nda Cumartesi günü oynanacak Bursaspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ise şöyle:

Kapalı Tribün C Blok: 50 TL

Maraton Tribünü: 30 TL

Açık Kale Arkası Tribünü: 20 TL

Misafir Tribünü: 20 TL"

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARINI TANITTI

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

Forma tanıtımı için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir gece düzenlendi. Organizasyona Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal, futbol takımı sportif direktörü Damien Comolli, Fenerbahçeli oyuncular ve davetliler katıldı.

Futbolcular Max Kruse, Vedat Muric, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues sarı-lacivertli takımın yeni sezon formalarını giyerek podyumda boy gösterdi.

FENERBAHÇE BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan, Kadir Sağlam, Ali Etlikçi ve Taygun Tasalı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Fenerbahçe, Boluspor'u 9. dakikada Victor Moses ve 65. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 mağlup etmişti.





