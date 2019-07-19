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Fenerbahçe-Bursaspor maçı Youtube'da yayınlanacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynayacağı hazırlık maçı Fenerbahçe'nin Youtube kanalında yayınlanacak.

19.07.2019 11:09

Yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 3 Temmuz'dan itibaren Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Hazırlık maçlarına Boluspor'la başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşacak. Bolu maçında süre alamayan yeni transferler Max Kruse ve Vedat Muriç'in yanı sıra takıma sonradan katılan Garry Rodrigues'in oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. 18.30'da başlayacak olan müsabaka FB TV'den ve Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yayınlanacak.

Fenerbahçe-Bursaspor maçı Youtube'da yayınlanacak

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Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Bursaspor, Youtube, Spor

YORUMLAR (3)
CAN: ne var lan bunda dingilspor
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ADINIZI YAZINFB: Hazılrık maçları bir kriter olmasa da takım olmak adına önemlidir.
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CAPS: Vay be venevbahçe ne hallere düşmüş artı 18
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