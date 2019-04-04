Fenerbahçe, Bütün Yayınlarını Durdurdu

Fenerbahçe Kulübü
, 4 sene önce Çaykur Rizespor
maçı dönüşü takım otobüsünün kurşunlanmasından sonra olayın faillerinin bulunmaması nedeniyle, kulüp televizyonu, internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını tepki amaçlı dondurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 4 Nisan
2015 tarihinde ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçının dönüşünde takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili faillerinin bulunamamasını protesto etmek için Fenerbahçe TV
'yi ve tüm sosyal medya hesaplarındaki içerikleri geçici süreyle askıya aldı. Öte yandan Kadıköy
Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Alex de Souza heykelinin de üstü siyah bir bezle örtüldü.
NE OLMUŞTU?
2014-2015 sezonunda Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Maçın ardından kafile Trabzon
Havalimanı'na gitmek için otobüs ile Rize'den Trabzon'a hareket etmişti. Futbolcu ve yöneticileri taşıyan otobüs, Sürmene
ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda yaralanan otobüs şoförü Ufuk Kıran
, takımın doktoru tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
(İHA)
TV, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Güncel
Kaynak: İHA