Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Cagliari maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe, bu akşam kendi sahasında Cagliari Calcio takımını ağırlayacak. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, taraftarları ile Şükrü Saraçoğlu'nda buluşacak. Önce Düzce Topuk Yaylası, sonrasında Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, 6 hazırlık maçı yapmış ve 2 galibiyet, bir beraberlik, üç mağlubiyet almıştı. Maçı internetten, TV'den maçı yayınlayacak kanalı araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
72 günün ardından Fenerbahçe, kendi sahasında taraftarları ile buluşuyor. Fenerbahçe ile Cagliari Calcio maçı, 7 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç, Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ
Fenerbahçe 2-0 Boluspor
Fenerbahçe 2-0 Bursaspor
Fenerbahçe 1-1 VfL Wolfsburg
Fenerbahçe 1-2 Hertha Berlin
Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe
Real Madrid 5-3 Fenerbahçe