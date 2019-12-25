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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

25.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:06 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Can Bartu Tesisleri, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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