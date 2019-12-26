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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:58 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

, Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.30'daki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından sarı-lacivertli oyuncular pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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