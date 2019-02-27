Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/caykur-rizespor/' title='Çaykur Rizespor'>Çaykur Rizespor</a> maçının hazırlıklarını sürdürdü. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/can-bartu-tesisleri/' title='Can Bartu Tesisleri'>Can Bartu Tesisleri</a>'nde Teknik Direktör <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ersun-yanal/' title='Ersun Yanal'>Ersun Yanal</a> yönetiminde U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen idman, salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı.</p><p><strong>İDMAN BİREYSEL ÇALIŞMALARLA NOKTALANDI</strong></p><p>Daha sonra sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardında 2 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, <a class='keyword' href='/caykur-rizespor/' title='Çaykur Rizespor'>Çaykur Rizespor</a> maçı hazırlıklarını yarın <a class='keyword' href='/can-bartu-tesisleri/' title='Can Bartu Tesisleri'>Can Bartu Tesisleri</a>'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. </p>