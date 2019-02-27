Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen idman, salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı.

İDMAN BİREYSEL ÇALIŞMALARLA NOKTALANDI

Daha sonra sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardında 2 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA