Haberler » Güncel » Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haber

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

27.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:15 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İHA)

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe... - Haber
15:51   Yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Haber
15:51   Osmangazi'den Arnavutluk'a yardım eli - Haber
15:46   Kültür Akademisi'nde belge heyecanı - Haber
15:46   Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 15:53:13