Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor
'u konuk edecek Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri
'nde kampa girdi.
- İstanbul
Spor
Kaynak: DHA