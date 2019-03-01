Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği aktarıldı.
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA