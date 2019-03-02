Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe
, sahasında Çaykur Rizespor
'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler Düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel
ile İbrahim Çağlar
Uyarcan üstlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
, ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş
ile oynanan maça göre zorunlu olarak 2 değişik isimle sahaya çıktı. Yanal, Sadık ve Dirar'ın yerine Serdar ile Valbuena'ya görev verdi.
Ersun Yanal sahaya şu 11'le çıktı: Volkan, Isla, Serdar Aziz
, Skrtel, Hasan Ali
, Mehmet Topal
, Tolgay, Zajc, Moses, Valbuena, Soldado.
SARI LACİVERTLİ EKİPTE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına 2 eksikle çıktı. Sarı kart cezası bulunan Sadık Çiftpınar
ile Çaykur Rizespor maçının son çalışmasında dün adalesinden sakatlık yaşayan Nabil Dirar takımlarını yalnız bıraktı. Yanal, Dirar'ın yerine orta alanın sağında Moses'e görev verdi.
SLIMANI KADRODA YOK
Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, Cezayirli futbolcu Islam Slimani'yi maç kadrosuna dahil etmedi. Yanal, kadro planlamasında düşünmediği Slimani'yi Beşiktaş derbisinden sonra Rizespor maçında da kadroya almadı.
MEHMET EKİCİ 2 HAFTA SONRA DÖNDÜ Kayserispor
maçında sakatlık geçiren ve 2 hafta takımını yalnız bırakan Mehmet Ekici
, Rizespor maçı ile sahalara döndü. Sakatlığını tamamen atlatan Mehmet Ekici, Atiker Konyaspor
ve Beşiktaş mücadelelerinden sonra kadroda yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yedek soyundurduğu Mehmet Ekici, maça yedek kulübesinde başladı.
TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maça sarı lacivertli taraftarların yanı sıra Rizesporlu taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.
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Kaynak: DHA