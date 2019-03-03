Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Ardından - Ersun Yanal (2)

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor
karşısında aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Ersun Yanal, 3-2 kazandıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, sözlerine vefat eden MKE Ankaragücü
taraftarları için başsağlığı dileyerek başladı.
Sahadan 3 puanla ayrılmalarının sevindirici olduğunu aktaran Yanal, "Geçen hafta oynadığımız futbol ve aldığımız oyundan sonra keyfimiz farklıydı ama üzülüyorduk kazanamadığımız için. Bugün 3 puanı aldık, keyfimiz yerinde ama oyun eleştirilerine açığız. Sürekli 3-4 günde bir maç oynadığımız için oldukça problemli ve yorucu bir süreç geçirdik. Bu da takım olmakta sıkıntı çeken bir ekip için sıkıntılıydı. Şu an tek kulvar kaldı. Elimizde 31 oyuncu var. Bunlardan 15-16'sını kullanacağız. Kimlerle mücadele edeceğimiz belli. Bu ligde artık yenilmeden, bütün maçları kazanarak devam etmek istiyoruz."
Takım iskeletini sayacak durumda olmadıklarını anlatan Yanal, "Buna fırsatımız hiç olmadı. 4 günde bir maç oynadığımız süreç yaşadık. Zenit
hariç, 11'e 11 tamamladığımız hiçbir maçı kaybetmedik. Umarım artık hakemlerinde önü açıktır. Onlarda teknik bir değişiklikle yeni bir döneme geçtiler. Eğitime ağırlık veren bir ekip geldi. Onlarda hakemleri doğru yönetip daha, hakemlerin daha rahat bir ortamda maç yönetmelerini umarım sağlarlar." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin içeride dışarıda aynı oyunu oynaması gerektiğini vurgulayan Yanal, "Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynar. Onun mücadelesini veriyorum." dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal
'ın hakem eleştirisiyle ilgili gelen soru üzerine Yanal, şu cevabı verdi:
"Bize de verilmeyen penaltı var. Verdiği penaltıda ofsayt tartışması var. Bizim de canımız çok yandı. Hakemlerimizin eleştirilmediği bir ligin oynanmasından yanayım. Ben asla hakemlerimizi eleştirmedin, onların yönetilme şeklini eleştirdim. Hala sorduğum soruların cevabını alamadım. Bana çatır çatır soruluyor, cevabını veriyorum ama onla vermiyor. Biz büyük bir aileyiz. Ben çok yetenekli, becerikli hakemlerimizin olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hep kazanıyorlardı ve hakemi konuşmuyorlardı. Umarım hep kazanırlar ve hakemi de konulmazlar."
"Medipol Başakşehir
maçına damga vuracağız"
Göreve geldikten sonra koşu mesafeleri, topla oynama yüzdelerinin arttığını anlatan Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kaygımızı hızla geçip yukardaki performansa bakmamız gerekiyor. Önümüzde hafta zirveyi etkileyecek bir maç var. Biz orada o maça damgamızı vurmak zorundayız. Sonra içeride Sivasspor
maçımız var. Adım adım yukarıda yerimizi almalıyız. Artık bunun stresi başlamalı. Yolda kervanı düzmek kolay değildir. Bu mazeret değil. 2013-2014'te ben takımı kampta aldığımda 28 kişiydik. Sezonu da böyle bitirdik ve şampiyon olduk."
"Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş
taraftarını bastırdı"
Fenerbahçe taraftarının desteğini öven Yanal, geçen hafta Beşiktaş'la Vodafone Park
'ta oynadıkları maçı da örnek göstererek,"Taraftarın gösterdiği davranışın karşılığını vermek başka bir şey, diye konuştuk soyunma odasında Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor. Bizim taraftarımız o kadar protesto da etmiyor, gerçekten çok destekliyorlar. Beşiktaş maçında gördüğümüz manzara gerçekten uzun yıllar konuşulacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarını Vodafone Park'ta bastırdı. Bu sene belki tren kaçtı ama bu takım seneye şampiyon olacak. Bunu yönetim ve biz o kadar içten biliyoruz ki." değerlendirmesinde bulundu.
Son maçlarda şans vermediği santrforlar İslam Slimani
ve Michael Freyhakkında gelen soruyu da yanıtlayan Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kalan 10 haftada her oyuncunun şansı olduğunu düşünüyorum. Herkes şansını iyi değerlendirsin. Maçta, ısınırken hatta oyuna girip çıkarken. Burası Fenerbahçe. Oyundan çıkarken bile herkes Fenerbahçe'de oynadığına şükredecek."
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ersun Yanal, Spor
Kaynak: AA