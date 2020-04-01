Fenerbahçe, Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
01.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:44
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde görülen ilk Koronavirüs vakasına müdahale eden ve bu hastalığa yakalanarak bugün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet; yakınlarına, öğrencilerine ve tıp camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde görülen ilk Koronavirüs vakasına müdahale eden ve bu hastalığa yakalanarak bugün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet; yakınlarına, öğrencilerine ve tıp camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Çapa Tıp Fakültesi, Fenerbahçe Kulübü, Koronavirüs, İstanbul, Spor