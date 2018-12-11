11 Aralık 2018, 18:48
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Fenerbahçe, Cenk Alptekin'le Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Cenk Alptekin

Fenerbahçe resmi sitesinden genç oyuncu Cenk Alptekin'le profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sportif direktör Damien Comolli'nin de katıldığı törenle altyapı futbolcusu Cenk Alptekin'le sözleşme imzaladığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Genç oyuncumuz Cenk Alptekin'le profesyonel sözleşme imzalandı
Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı.
Genç,Fenerbahçe

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