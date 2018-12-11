Fenerbahçe, Cenk Alptekin'le Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe
resmi sitesinden yaptığı açıklamada, sportif direktör Damien Comolli'nin de katıldığı törenle altyapı futbolcusu Cenk Alptekin'le sözleşme imzaladığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Genç
oyuncumuz Cenk Alptekin'le profesyonel sözleşme imzalandı
Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı.
Genç,Fenerbahçe
11 Aralık 2018 Salı 18:48