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Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

14.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:50Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya konuk olacak
, THY Euroleague'de Rusya deplasmanında CSKA ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Fenerbahçe ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 5 mağlubiyetle 14. sırada bulunurken, CSKA ise 5 galibiyet, 2 galibiyet ve averajla 3. sırada yer alıyor.

17. randevu

CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 7 kez parkeden galip ayrılırken, Rus temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da 1'er galibiyet aldı.

Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Bayern Münih'i mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmişti. Sarı-lacivertlileri 3 hafta zorlu bir fikstür bekliyor. Fener, Moskova maçının ardından Euroleague'de FC Barcelona ve Asvel'e konuk olacak.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe 73.6 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Nando de Colo 20.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Moskova'da da Mike James 18.4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Moskova, Beko, Spor

Kaynak: İHA

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