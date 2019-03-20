Fenerbahçe, CSKA Moskova'yla Karşılaşacak

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 20.00'de Magasport Arena'da Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 27 haftada Fener 23 galibiyet, 4 mağlubiyetle zirvede yer alırken, Moskova ise 21 galibiyet, 6 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Rus temsilcisi son olarak Anadolu Efes'i İstanbul'da 80-78 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Moskova maçı öncesinde Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'nin sakatlıkları bulunuyor.

16. RANDEVU

CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 15 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılırken, Moskova ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fener 79-75'lik skorla kazandı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Fenerbahçe 84.4 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Moskova ekibinde ise Cory Higgins 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını katkıda bulunuyor. (İHA)