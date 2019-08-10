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Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi

21. Cumhuriyet Kupası maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, kupayı müzesine götürdü.

10.08.2019 22:07
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi

Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 21. Cumhuriyet Kupası maçında Fenerbahçe, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

KAFA VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin golünü 49. dakikada Max Kruse atarken, Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Caner ve 38. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'nin 82. dakikada kafa vuruşu direkten döndü.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 4. MAĞLUBİYET

Sarı lacivertli ekip, Hertha Berlin, Bayern Münih ve Real Madrid mağlubiyetleri sonrasında Sivasspor'a da mağlup olarak hazırlık maçlarında 4. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi

Spor

YORUMLAR (11)
CCC: fenere kupa vermek için halı saha turnuvası yapacaklarmış
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CAN: GALİBA ÜZDEMİRDE SİZE YETMİYECEK
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HASAN: Ersin hoca ile bu iş olmaz isterseniz dünya yıldızlarını getirin.
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HAKAN: ACIYORUM ARTIK ŞU FENEVLİLERE
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EMRAH: AZİZ YILDIRIMA SALLAYANLARI GÖRELİM. GÖNLÜM HEP SENİ ARIYOR NEREDESİN SEN. BÜYÜK BAŞKAN
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SALİH: SIRF DANDİKBAHÇE KUPA ALSIN DİYE DANDİK BİR KUPA VERDİLER ONUDA ALAMADI
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UASLAN: Acun kupa verecekmiş fenere eski veteran oyuncular ile şimdikiler arasında maç düzenleyecekmiş ( onuda alamazlar ama neyse ) bir 29 senede kupa hasteri yaşamazlarsa iyi :D
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CAN DEP: Hab bu Fenevde hicmi hic akil diye bir şey yok ha..onlarin yerinde olsam bir kac amatör toplar bir teneke turnesi düzenlerim..kesin degil ama belki onlarinda bir kupasi olur..
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GFB: ALİ KOÇ olduğu sürece bir şeyler yapamaz FENERBAHÇE . . . Babadan kalma şirketi yönetici ve ceo lar çeviriyor aynısı futbolda işe yaramaz. zaten daha bir kaç hafta önce kebabcı fatihin tazminatı laf atıp medyada hava değiştirmeye çalışıyordu bu kafayla klüp yönetilmez . . .
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FB: Pek de birsey değişmemiş demek ;(
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