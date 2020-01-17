Fenerbahçe'de 3 isim Gaziantep'e götürülmedi

– Fenerbahçe
'nin Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol
Kulübü ile oynayacağı maçın 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde lisansı henüz çıkartılmayan yeni transfer Simon Falette'in yanı sıra, Adil Rami ve Miha Zajc da kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep'e götürdüğü 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:
"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç."
- Falette