Fenerbahçe'de 4 ismin bileti kesiliyor! Yanal'ın zor kararı

Yeni transferlerle orta saha sayısının 10'a ulaşması beklenen Fenerbahçe'de, Ersun Yanal 4 ismin biletini kesecek. Mehmet Topal, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Zajc, Oğuz Kağan ve Alper Potuk şu an orta sahada oynayan isimler.

FAZLA OLANLAR TAKASTA KULLANILACAK

Kanarya, yeni transferlere kaynak yaratmak için bazı oyuncuları bonservisi ile gönderecek ya da takasta kullanacak. Fenerbahçe'de çok yüksek ihtimal Emre Belözoğlu ve Fejsa transferleriyle orta sahadaki oyuncu sayısı M.Topal, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Zajc, Oğuz Kağan ve orta sahada oynayabilen Alper Potuk ile 10 yükseliyor.

3 İSİM İÇİN TEKLİFLER VAR

Teknik patron Yanal en az 4 oyuncunun satışına takasına ya da kiralanmasına karar verecek. Jailson, Tolgay ve Ozan için teklifler var.

Alper'in de satışı yüksek ihtimal ama yönetim yine de Yanal'ın istek ve talepleri doğrultusunda karar verecek.