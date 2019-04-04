Fenerbahçe'de 4 İsmin Çöküşü!

Büyük beklentilerle forvete takviye edilen Slimani, ligde sadece 1 gol atabildi. Ersun Yanal tarafından artık kadroya alınmayan Cezayirli kiralık süresi bitince gidecek. Tecrübeli forvet, sıkıntılı durumu sonrası Afrika Uluslar Kupası'na gidecek Cezayir Milli Takımı'ndan da koptu.

Bir diğer Cezayirli, Benzia da aynı sıkıntıları yaşıyor. Sezonun ikinci yarısında TFF'ye verilen lig kadrosuna yazılmayan Benzia, kariyerinin başında sert bir düşüş gördü. Lille'den kiralanan genç orta saha Slimani gibi Cezayir Milli Takımı'ndan da uzak kaldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Michael Frey de beklentileri karşılayamadı. İsviçreli golcü, Ersun Yanal tarafından beğenilmezken, sakatlık sorunları da çekti. Frey, ülkesinin milli tarafından da takip edilmiyor ve sezon sonunda kiraya verilmesi hesaplanıyor.

Son olarak; Roman Neustadter de benzer düşüşü yaşayan isimlerden. Neustadter, son 3 sezonda düzenli oynayıp, birinci stoper görevindeyken, devre arası sonrası 4. stoper oldu. Serdar Aziz ve Sadık transferleri sonrası gözden düşen 29 yaşındaki oyuncu, Rusya Milli Takımı'na da davet edilmedi. Neustadter'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor.