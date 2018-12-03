Fenerbahçe'de 540 Görme Engelli Taraftar Tribünde Yer Aldı

Fenerbahçe
ile Kasımpaşa
arasında oynanan maçı 540 görme engelli taraftar takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Fenerbahçe yönetimi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla görme engelli taraftarları stada davet etti. Kasımpaşa maçında gönül verdikleri sarı lacivertli takımın maçına gelen 540 görme engelli taraftar yaptıkları tezahüratlar ile takımlarına destek verdiler.
- İstanbul
Kasımpaşa,Fenerbahçe
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:42