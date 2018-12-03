Fenerbahçe'de 540 Özel Taraftar Tribünde Yer Aldı

Fenerbahçe- Kasımpaşa
müsabakasını 540 görme engelli taraftar tribünlerden takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasını 540 görme engelli taraftar takip ediyor. 3 Aralık
Dünya Görme Engelliler Günü
olmasından dolayı Fenerbahçe yönetimi sarı-lacivertli renklere gönül vermiş görme engelli taraftarı stada davet ederek jest yaptı. Görme engelli taraftarlar yanlarındaki refakatçiler sayesinde maç anlatımını dinleyip takımlarını destekledi. - İSTANBUL
Kasımpaşa,Fenerbahçe
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:59