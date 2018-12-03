03 Aralık 2018, 20:59
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Fenerbahçe'de 540 Özel Taraftar Tribünde Yer Aldı

Fenerbahçe

Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasını 540 görme engelli taraftar tribünlerden takip etti.

Fenerbahçe- Kasımpaşa müsabakasını 540 görme engelli taraftar tribünlerden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasını 540 görme engelli taraftar takip ediyor. 3 Aralık Dünya Görme Engelliler Günü olmasından dolayı Fenerbahçe yönetimi sarı-lacivertli renklere gönül vermiş görme engelli taraftarı stada davet ederek jest yaptı. Görme engelli taraftarlar yanlarındaki refakatçiler sayesinde maç anlatımını dinleyip takımlarını destekledi. - İSTANBUL Kasımpaşa,Fenerbahçe
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:59



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