Haberler » Spor » Fenerbahçe'de 9 futbolcu ilk kez derbide - Spor

Fenerbahçe'de 9 futbolcu ilk kez derbide

Fenerbahçeli futbolcular Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Maz Kruse ve Tolga Ciğerci, ilk kez Beşiktaş derbisinde sahada yer alırken, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Zanka ise yedek kulübesinde müsabakayı takip etti.

22.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:17 Fenerbahçe'de 9 futbolcu ilk kez derbide
Fenerbahçeli futbolcular Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Maz Kruse ve Tolga Ciğerci, ilk kez derbisinde sahada yer alırken, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Zanka ise yedek kulübesinde müsabakayı takip etti.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli 9 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Vedat Muric, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Max Kruse, Tolga Ciğerci ilk 11'de sahaya çıkarken, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Zanka da mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve teknik heyetten şans bekledi.

Fenerbahçe'de ilk kez 11 heyecanı yaşayan Muriqi ve Kruse, Beşiktaş ağlarına 1'er gol bıraktı. - İSTANBUL

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:23   Loris Karius: "Fenerbahçe savaştı, biz savaşmadık" - Spor
22:23   Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu'ndan ortak açıklama! 'Herkes haddini bilecek' - Spor
22:21   Başkan Ali Koç, maç sonu Yanal ile otoparkta sohbet etti - Spor
22:14   Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın! - Spor
22:12   Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme! - Spor
22:10   Abdullah Avcı: "Oyun disiplinini sağlayamadık" - Spor
21:55   Beşiktaşlı taraftarlar, Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi! - Spor
21:50   Kavga iddialarına Yanal'dan sert yanıt: Herkes haddini bilecek - Spor
21:20   3-1 kazandıkları maçtan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan istifa sinyali! - Spor
22.12.2019 22:28:02