Fenerbahçe'de 9 Maçta Tek Gol Atan Slimani Bunalıma Girdi

Sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Islam Slimani şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı. Girdiği pozisyonları cömertçe harcayarak ligin en kötü golcüsü olan Islam Slimani, Trabzon deplasmanında patlama sözü verdi. Kaçırdığı goller sebebiyle gözüne uyku girmediğini söyleyen Cezayirli yıldız "Artık bu duruma son vereceğim. Taraftarın bana verdiği destek karşılıksız kalmayacak" dedi.

Fenerbahçe taraftarı, İslam Slimani'den patlama bekliyor... Tecrübeli oyuncu şu an beklentileri karşılayamadı.

BU SEZON NE YAPTI?

MAÇ 9

GOL 1

ASİST 0

ŞUT ORTALAMASI 2.6

İSABETLİ ŞUT 1.1

BAŞARILI PAS 23

PAS YÜZDESİ 78

TOP KAZANMA 0.6