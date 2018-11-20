20 Kasım 2018, 10:29
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Fenerbahçe'de 9 Maçta Tek Gol Atan Slimani Bunalıma Girdi

Fenerbahçe'de çıktığı 9 maçta tek gol atan Islam Slimani, "Artık bu duruma son vereceğim. Taraftarın bana verdiği destek karşılıksız kalmayacak" dedi.

Sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Islam Slimani şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı. Girdiği pozisyonları cömertçe harcayarak ligin en kötü golcüsü olan Islam Slimani, Trabzon deplasmanında patlama sözü verdi. Kaçırdığı goller sebebiyle gözüne uyku girmediğini söyleyen Cezayirli yıldız "Artık bu duruma son vereceğim. Taraftarın bana verdiği destek karşılıksız kalmayacak" dedi.

Fenerbahçe taraftarı, İslam Slimani'den patlama bekliyor... Tecrübeli oyuncu şu an beklentileri karşılayamadı.

BU SEZON NE YAPTI?

MAÇ 9

GOL 1

ASİST 0

ŞUT ORTALAMASI 2.6

İSABETLİ ŞUT 1.1

BAŞARILI PAS 23

PAS YÜZDESİ 78

TOP KAZANMA 0.6

Trabzon,Fenerbahçe
20 Kasım 2018 Salı 10:29



YORUMLAR (3)
SARP: yaptığı şikenin bedelini ödüyor fenevbahçe doğvumu samet doğvumu.
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ÇAPKIN: İlahi adalet sen malmısın
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İLAHİ ADALET : Haksız elde edilen kazanç, şikeyle zorbalıkla gasp edilen kupa, uğursuzluk ve felaketten başka bir şey getirmez. Teknik direktör değiştirmekle, kadro düzenlemekle , taktik değiştirmekle durumunuzu düzeltemeyeceksiniz reziller. Trabzon hakkının ahı tuttu. Size gülmek haramdır
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  • HALİL45 : Size onur ve burak yeterde artar bile
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  • KUPANIN SAPI : SEN BENİ BİLE ALAMAZSIN :D
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