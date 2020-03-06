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Fenerbahçe, Abdullah Avcı iddialarını yalanladı

Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, bu iddiaları resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı.

06.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:10

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu. Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'nin Abdullah Avcı ile anlaştığı, Denizlispor maçından sonra Avcı'nın açıklanacağı iddia edilmişti. Hatta Emre Belözoğlu'nun da Avcı'nın ekibinde yer alacağı DHA'nın haberinde yer almıştı.

Ancak sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Abdullah Avcı ile anlaşıldığı iddialarını yalanladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Fenerbahçe, Abdullah Avcı iddialarını yalanladı

Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
KADİR:Yılmaz Vural dura dura Abdullah avcı da kim oluyor!!!
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GENC FENERBAHCELİ:Yanlis uzerine yanlis al birini vur otekine bukadarmi beceriksiz olur bir baskan ya Sen fenerbahceyi babanin civtliyimi saniyorsun Ali koc
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6 KASIM:iyi olsaydı bjk de iyi olurdu. tolga ciğerci, tolgay aslan, serdar vs bırakın artık milletin çöplüğünü yaaa
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MESSU:fenerbahçeliliğimi askıya alıyorum
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HABERCİ CİCKUŞ:GEÇMİŞ OLSUN FB
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FENERBAHÇE:off ki ne off neyse 10 maçı geçmez gider inşallah. .
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KRALEX:Şu durumda ligi tanıyan bir hocanın gelmesi mantıklı bir hareket umarım başarılı olur
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ADINIZI YAZIN:Beşiktaştaki kadro derinliğine rağmen üstün başarısızlıkla ayrılmış olan adamı kısıtlı bir kadroya getirip başarı beklemek. . . Teşekkürler. .
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FENERLİBAHÇELİ34:Haberin doğru olmadığı F. Bahçe yönetimi tarafından açıklandı. Zaten olacak iş değildi. Hala aynı iddiaları ne diye dolaştırıyorlar ki. .
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ADINIZI YAZINHÜSEYIN KÖKSAL:EN DOGRU KARAR VERLMİŞ AVCI EMRE BAŞRI OLCAK
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6.03.2020 17:14:15