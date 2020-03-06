Fenerbahçe, Abdullah Avcı iddialarını yalanladı

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'nin Abdullah Avcı ile anlaştığı, Denizlispor maçından sonra Avcı'nın açıklanacağı iddia edilmişti. Hatta Emre Belözoğlu'nun da Avcı'nın ekibinde yer alacağı DHA'nın haberinde yer almıştı.

Ancak sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Abdullah Avcı ile anlaşıldığı iddialarını yalanladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama: