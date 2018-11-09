Fenerbahçe'de Alanya Hazırlıkları Başladı

Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri
'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. Anderlecht
maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular salonda kuvvet ve core çalışması yaptı. Kaleciler Carlos Kameni, Erten Ersu
ve Berke Özer ise kaleci antrenörü Erdem Bali ile sahada çalıştı.
Ayrıca Anderlecht maçının kadrosuna alınmayan Benzia
bugün takımla birlikte çalıştı.
Sarı lacivertli ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Anderlecht,Aytemiz Alanyaspor,Fenerbahçe