09 Kasım 2018, 19:40
»»

Fenerbahçe'de Alanya Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe

Dün akşam Anderlecht'i deviren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Ayrıca Anderlecht kadrosuna alınmayan Benzia bugün idmana çıktı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. Anderlecht maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular salonda kuvvet ve core çalışması yaptı. Kaleciler Carlos Kameni, Erten Ersu ve Berke Özer ise kaleci antrenörü Erdem Bali ile sahada çalıştı.
Ayrıca Anderlecht maçının kadrosuna alınmayan Benzia bugün takımla birlikte çalıştı.
Sarı lacivertli ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Anderlecht,Aytemiz Alanyaspor,Fenerbahçe

YORUMLAR