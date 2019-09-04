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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

04.09.2019 21:12 Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni transfer Luiz Gustavo ilk kez takımla birlikte idmana çıktı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarında yer alan oyuncular katılmadı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla günü noktaladı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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