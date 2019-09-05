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Fenerbahçe'de alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

05.09.2019 20:15 Fenerbahçe'de alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı. Fenerbahçe'de Isla ve Moses takımdan ayrı düz koşulara başladı.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.



Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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