Fenerbahçe'de Alper krizi! Yıllığı 14 milyon TL

Sözleşmeleri biten Valbuena ve Roberto Soldado resmen ayrıldı. Martin Skrtel için de henüz ortak yol bulunamadı. Ancak sözleşmesi devam eden bazı oyunculara ödenenen yüksek maaş ve alınamayan verim tezatlık yaratıyor.

Skrtel, Soldado ve Valbuena gibi yıldızlara 2 milyon euro'nun üzerinde maaş vermeye zorlanan sarı-lacivertliler, Alper Potuk başta olmak üzere bazı isimlerin devam eden kontratları nedeniyle farklı bir açmaza girmiş durumda. Eski sözleşmelerde mevcut yönetimin hatası olmasa da kulübün ekonomik anlamda sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmelerinden dolayı hem maaş ödemelerinde hem de bonservislerde özgürce hareket edilemiyor.

ALPER'İN YILLIĞI 14.4 MİLYON TL

Milliyet'te yer alan habere göre; Alper Potuk gibi örnekler can sıkıyor. 2013-14 sezonu başında transfer edilen Alper'in sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.

28 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşı net olarak 1,8 milyon euro, bonus ve primlerle 2 milyon euroyu aşarak 2,2 milyon euro'ya (Yaklaşık 14.4 milyon TL) kadar ulaşıyor.

2013'te 7,2 milyon euro bonservisle Eskişehirspor'dan alınan yıldız oyuncu, toplamda 206 maçta 17 gol, 28 asisti buldu.

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Özellikle bu sezon takım kötü bir dönemden geçerken en çok tepki gören isimlerden biri de Alper oldu. Sadece 8 lig maçına çıkıp hiç skor katkısı vermeyen Potuk, tribünlerde de istenmeyen adam haline geldi.

Her maç taraftar tepkisiyle karşılaşan Alper'in gelecek sezon Ersun Yanal'ın kadro planlaması içinde nasıl bir yer edineceği merak ediliyor. Kariyerinin en sıkıntılı dönemini geçiren Alper herhangi bir teklif almazken, takımdan ayrılmayı da düşünmüyor.

14 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Alper Potuk 2018-19 sezonunda 14 resmi maçta forma giyerken sadece 1 gol, 1 asist üretti. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta gol ve asist katkısı yapamadı.