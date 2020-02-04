Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ile Luyindama'ya lisans çıkarılmadı - Spor

Fenerbahçe'de Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ile Luyindama'ya lisans çıkarılmadı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Alper Potuk'a, Galatasaray Futbol Takımı'nda ise Yuto Nagatomo ile Christian Luyindama'ya ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.

04.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:32Fenerbahçe'de Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ile Luyindama'ya lisans çıkarılmadı
Futbol Takımı'nda Alper Potuk'a, Futbol Takımı'nda ise Yuto Nagatomo ile Christian Luyindama'ya ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. transfer tescil döneminin ardından kulüplerin A takım oyuncu listelerini resmi sitesinde yayımladı.
Fenerbahçe'nin ikinci yarı kadrosunda Alper Potuk'a yer verilmemesi dikkati çekti. Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici, ikinci yarı listesinde yer aldı.
Galatasaray'da ise uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama ile yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle Yuto Nagatomo'nun ismi kadroya yazılmadı.

Galatasaray, Alper Potuk, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:13:04