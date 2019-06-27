27.06.2019 14:53
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Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku! Ayrılmak istemiyor

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe, bir yandan da takımdaki oyuncuları göndermeye çalışıyor. Mehmet Topal ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekipte diğer gönderilecek isimlerden olan Alper Potuk yer alıyor. Ancak oyuncu, yüksek ücreti ve 3 yıllık mukavelesi olduğu için buna yanaşmıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal 'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor.

Yıldız futbolcunun menajerini kulüp binasına çağıran Sarı-Lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı.

Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1,8 milyon euroluk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe 'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor. Alper hakkında çıkan bu haberler sonrasında sarı lacivertli ekibe gönül veren taraftarlar da oyuncuya sosyal medyada tepki gösteriyor.

ÇALIMBAY: TEKLİF YAPTIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , Alper Potuk 'a teklif yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Alper, Fenerbahçe 'den ayrılmak istemiyor" dedi.

6,25 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Alper Potuk, 2013-2014 sezonunun başında Eskişehir 'den Fenerbahçe'ye 6,25 milyon euroya transfer olmuştu. Alper'e karşılık olarak Es-Es'e Orhan Şam ve Bienvenu'nün bonservisi de verilmişti.

Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku! Ayrılmak istemiyor
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YORUMLAR(2)
ADINI YAZ:Ya bi git de Fener rahatlasın be, bi yürü git ya gereksiz
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AYDINFB:Fenerbahçeyi sebil niyetine kullanan eski yönetim Alper ile bu maaş karşılığında sözleşme imzalarken hiçmi utanmadılar aceba,işte sözleşme detayları ortada ayıp.
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