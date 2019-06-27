Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku! Ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal 'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor.

Yıldız futbolcunun menajerini kulüp binasına çağıran Sarı-Lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı.

Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1,8 milyon euroluk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe 'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor. Alper hakkında çıkan bu haberler sonrasında sarı lacivertli ekibe gönül veren taraftarlar da oyuncuya sosyal medyada tepki gösteriyor.

ÇALIMBAY: TEKLİF YAPTIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , Alper Potuk 'a teklif yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Alper, Fenerbahçe 'den ayrılmak istemiyor" dedi.

6,25 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Alper Potuk, 2013-2014 sezonunun başında Eskişehir 'den Fenerbahçe'ye 6,25 milyon euroya transfer olmuştu. Alper'e karşılık olarak Es-Es'e Orhan Şam ve Bienvenu'nün bonservisi de verilmişti.