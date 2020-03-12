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Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak. Altay Bayındır, sahalardan bir ay uzak kalacak.

12.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:39

Fenerbahçe 'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya 'da fıtık ameliyatı olacak. Bayındır'ın bu sebepten dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak.

ALMANYA'DA AMELİYAT OLACAK, 1 AY YOK

Süper Lig'de bu sezon forma giydi 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak.

21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle bir ay sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak

Kaynak: İHA

Etiketler : Altay Bayındır, Fenerbahçe, Bayındır, Almanya, Spor

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Yorumlar (3)
MEHMET:Hamsi kafalısın :))
Cevap Yaz 1 1
MEMET33:KUŞ BEYİNLİ OLMAKTAN EVLADIR!
0 0
MEMET33:BİŞEY OLMAZ KARŞI TAKIM KONYANIN ŞİKECİSİDE KART CEZALISI ZATEN, YAV GERÇEKTENDE ALLAH BUNLARIN CEZASINI ÖBÜR DÜNYAYA BIRAKMAYACAK GİBİ. HERSENE GALATASARAY ŞAMPİYON TEK BİR İSTİSNA İLE; 2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR. . . .
Cevap Yaz 7 4

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