Fenerbahçe'de Altay ameliyat olacak
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak.
12.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:50
Fenerbahçe 'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya 'da fıtık ameliyatı olacak. Bayındır'ın bu sebepten dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig'de bu sezon forma giydi 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak. 21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle bir süre sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.
(İHA)
Süper Lig'de bu sezon forma giydi 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak. 21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle bir süre sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Altay Bayındır, Fenerbahçe, Bayındır, Almanya, Güncel
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