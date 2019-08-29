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Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı

- Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

29.08.2019 13:35
- Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL - Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sırtındaki ağrı sebebiyle kaleci Altay çalışmaya katılmadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına açık kısmında 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Moses, Isla, Hasan Ali ve sırtında hissettiği ağrı nedeniyle Altay katılmadı.
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı

Trabzonspor, Fenerbahçe, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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