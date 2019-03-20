Fenerbahçe'de Ankaragücü Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü
ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe
, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde günün ikinci antrenmanını yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde çalıştı. Futbolcular, idmanın basına açık bölümünde düz koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Milli takımlarında yer alan Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu
, Hasan Ali Kaldırım
, Andre Ayew, Mauricio Isla
, Berke Özer
ve Eljif Elmas
'tan yoksun gerçekleştirilen idman saat 18: 00'de başladı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal
, Michael Frey
antrenmanda yer almazken, Oğuz Kağan Güçtekin
takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile Valbuena ise çalışmalarını salonda sürdürdü.
Öte yandan kadro dışı bırakılan Yassine Benzia
da, sarı-lacivertli takımın idmanı öncesinde çalışmalarına bireysel antrenör eşliğinde devam etti. Benzia'nın yanı sıra İslam Slimani
'nin de takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler
-Genel detaylar - İstanbul
Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: DHA