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Fenerbahçe'de ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

24.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:46Fenerbahçe'de ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
'a sahasında 3-1 mağlup olan , Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde tamamı salonda gerçekleştirilen antrenman saat 12.00'de başladı. Dünkü maça 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını 25 Şubat Salı günü yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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