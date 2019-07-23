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Fenerbahçe'de Avusturya kampı sürüyor

Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

23.07.2019 22:15 Fenerbahçe'de Avusturya kampı sürüyor
Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin spor tesislerinde antrenman yapan Fenerbahçe ekibi, ilk olarak rejenerasyon çalışması yaptı. Daha sonra yarım saati basına açık yapılan idman, taktik çalışma ile devam etti. Fenerbahçe ekibi idmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışmalarına devam etti. Wolfsburg karşılaşmasında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, akşam saatlerinde yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.
(İHA)

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Avusturya, Güncel

Kaynak: İHA

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